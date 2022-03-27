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Нафтобаза у Дубні зруйнована вщент після ворожого ракетного удару – Коваль

Юля Захарченко редакторка стрічки
Нафтобаза у Дубні зруйнована вщент після ворожого ракетного удару – Коваль

Нафтобаза у Дубні у Рівненській області зруйнована вщент після російського ракетного удару ввечері 26 березня. За попередніми даними, постраждалих немає.

Очільник Рівненської ОДА (ОВА) Віталій Коваль наголосив, що досі гасять пожежу на нафтобазі, проте обійшлося без жертв.

– У Дубні, на жаль, база догорає. Знищення велике. Але без людських жертв — це основне. База зруйнована повністю. Рухаємося вперед. Починаємо новий день незламно, – наголосив Віталій Коваль.

За його словами, зараз загалом ситуація у Рівненській області спокійна, на території України зі сторони Білорусі тиша – кордон закритий.

26 березня у Рівненській області двічі лунала повітряна тривога. Під час першої українські захисники збили ворожий дрон, під час другого сигналу російська ракета влучила по нафтобазі у Дубні.

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Фото: Pixabay

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