Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 34 день війни
Вбили Вбили
144 дітей
Поранили Поранили
>220 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Опубліковано відео влучання ракети у будівлю Миколаївської ОВА

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Опубліковано відео влучання ракети у будівлю Миколаївської ОВА

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім оприлюднив відео влучання російської ракети у дев’ятиповерхову будівлю ОВА.

На короткому відео видно, як ракета влучає у будівлю, відчувається ударна хвиля, а далі підіймається хмара сірого пилу.

Влучання ракети не призвело до пожежі, проте ворожий снаряд зруйнував цілу секцію будівлі – від 9-го до 1-го поверху.

Наразі на місці події працюють правоохоронці та рятувальники. За останніми даними від ДСНС, під завалами знайшли трьох загиблих, ще 22 людини постраждали.

Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що більшість людей, а саме від 50 до 100, встигли залишити будівлю адміністрації до обстрілу.

22 березня російський ворог обстріляв Інгульський район Миколаєва, внаслідок чого сталося руйнування двоповерхового житлового будинку. Жертвами обстрілу стали двоє людей.

Фото: скрин з відео Віталія Кіма

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка