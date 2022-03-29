Голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім оприлюднив відео влучання російської ракети у дев’ятиповерхову будівлю ОВА.

На короткому відео видно, як ракета влучає у будівлю, відчувається ударна хвиля, а далі підіймається хмара сірого пилу.

Влучання ракети не призвело до пожежі, проте ворожий снаряд зруйнував цілу секцію будівлі – від 9-го до 1-го поверху.

Наразі на місці події працюють правоохоронці та рятувальники. За останніми даними від ДСНС, під завалами знайшли трьох загиблих, ще 22 людини постраждали.

Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що більшість людей, а саме від 50 до 100, встигли залишити будівлю адміністрації до обстрілу.

22 березня російський ворог обстріляв Інгульський район Миколаєва, внаслідок чого сталося руйнування двоповерхового житлового будинку. Жертвами обстрілу стали двоє людей.

Фото: скрин з відео Віталія Кіма