У ніч на суботу, 23 квітня, російські війська знову обстріляли Миколаїв. Цього разу загарбники завдали удару по місцевому кафе.

Про це розповів у своєму зверненні голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, внаслідок нічного обстрілу була пошкоджена лінія електропередачі, а в будинках поблизу вибило шибки. На щастя, жертв немає.

Віталій Кім звернув увагу, що війська РФ обстріляли кафе із символічною назвою Бомбардир.

– Сьогодні вночі знову обстріли. Вдарили по кафе, там жертв немає. Стовп один погнувся, скло повибивало. У мене таке враження, що от на картах було написано Бомбардир. Певно, вирішили, що там бомбардувальники. Слава богу, що нікого немає, будівля покинута, – наголосив він.

Очільник Миколаївської ОВА також розповів, якою буде комендантська година в місті на Великдень. За його словами, вона триватиме з 19.00 суботи, 23 квітня, до 5.00 неділі, 24 квітня.

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Віталій Кім закликав мешканців міста залишатися вдома, оскільки є інформація, що ворог на Великодні свята готує якісь злочинні дії.

– Сьогодні комендантська година буде від 19.00 до 5.00 ранку. Великдень, так, але в нас є дані, що готуються підлості з боку “орків” саме в цю ніч. Тому я всіх прошу залишитися вдома сьогодні і завтра. За можливості нікуди не ходіть, бо це небезпечно. В нас йде війна, – наголосив Кім.

Нещодавно голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповідав, що по Миколаєву та прилеглих районах в Миколаївській області ворог безперервно завдає ракетних ударів. Російські загарбники обстрілюють лінії електропередач, будинки та дитячі майданчики.

Джерело: Віталій Кім

Фото: Повітряне командування Схід