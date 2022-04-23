В результате артиллерийских вражеских обстрелов в Попасной прямо на улице погибло человека, еще один получил ранения.
Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, в регионе враг наступает вдоль всей линии столкновения: основные усилия сосредоточены на Северодонецком направлении. Там оккупанты интенсивными обстрелами пытаются вытеснить наши подразделения.
Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовые действия в районах Рубежного и Попасной.
На Донбассе за минувшие сутки Вооруженные силы Украины отбили восемь атак врага, уничтожили девять танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.
Из-за вражеских обстрелов жилых кварталов Попасной и Рубежного повреждены три многоквартирных дома.
22 апреля российская армия 12 раз обстреливала жилую инфраструктуру Луганской области.
Ранее сообщалось, что Россия завершает перегруппировку своих войск и перебрасывает их из Беларуси на восток Украины.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай