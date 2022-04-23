В результате артиллерийских вражеских обстрелов в Попасной прямо на улице погибло человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в регионе враг наступает вдоль всей линии столкновения: основные усилия сосредоточены на Северодонецком направлении. Там оккупанты интенсивными обстрелами пытаются вытеснить наши подразделения.

Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовые действия в районах Рубежного и Попасной.

На Донбассе за минувшие сутки Вооруженные силы Украины отбили восемь атак врага, уничтожили девять танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.

Из-за вражеских обстрелов жилых кварталов Попасной и Рубежного повреждены три многоквартирных дома.

Related video

22 апреля российская армия 12 раз обстреливала жилую инфраструктуру Луганской области.

Ранее сообщалось, что Россия завершает перегруппировку своих войск и перебрасывает их из Беларуси на восток Украины.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай