Внаслідок артилерійських ворожих обстрілів у Попасній прямо на вулиці загинуло людини, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, в регіоні ворог наступає уздовж усієї лінії зіткнення: основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому напрямку. Там окупанти інтенсивними обстрілами намагаються витіснити наші підрозділи.

Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного та Попасної.

На Донбасі за минулу добу Збройні сили України відбили вісім атак ворога, знищили дев’ять танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи.

Через ворожі обстріли житлових кварталів Попасної та Рубіжного пошкоджено три багатоквартирні будинки.

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Протягом 22 квітня російська армія 12 разів обстрілювала житлову інфраструктуру Луганщини.

Раніше повідомлялося, що Росія завершує перегрупування своїх військ та перекидає їх з Білорусі на схід України.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай