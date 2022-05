Столб пламени и дыма на десятки метров: в российском Дзержинске пожар на территории завода

В российском городе Дзержинск в Нижегородской области сообщают о сильном пожаре.

Видеозаписи с места происшествия свидетельствуют об активном горении, наблюдается огромный столб дыма и мощные языки пламени. Очевидцы пишут, что столб пламени и дыма поднялся на несколько десятков метров и охватил огромную площадь.

In the industrial zone of the city of #Dzerzhinsk (#NizhnyNovgorod region, #Russia), a tanker with solvent is on fire. pic.twitter.com/HoDYVKBFKw

