Столб пламени и дыма на десятки метров: в российском Дзержинске пожар на территории завода

В российском городе Дзержинск в Нижегородской области сообщают о сильном пожаре.

Видеозаписи с места происшествия свидетельствуют об активном горении, наблюдается огромный столб дыма и мощные языки пламени. Очевидцы пишут, что столб пламени и дыма поднялся на несколько десятков метров и охватил огромную площадь.

In the industrial zone of the city of #Dzerzhinsk (#NizhnyNovgorod region, #Russia), a tanker with solvent is on fire. pic.twitter.com/HoDYVKBFKw — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2022

Российские СМИ отмечают, что пожар произошел в восточной Дзержинской промзоне. Вероятной причиной пожара стала вспышка цистерны на территории завода Капролактам.

На место пожара направили сотрудников экстренных служб. Информации о пострадавших пока нет.

Дзержинск – значится как крупный промышленный центр Нижегородской области. В частности, там расположено несколько оборонных предприятий РФ.

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