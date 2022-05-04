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Факты / Происшествия

Столб пламени и дыма на десятки метров: в российском Дзержинске пожар на территории завода

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Столб пламени и дыма на десятки метров: в российском Дзержинске пожар на территории завода

В российском городе Дзержинск в Нижегородской области сообщают о сильном пожаре.

Видеозаписи с места происшествия свидетельствуют об активном горении, наблюдается огромный столб дыма и мощные языки пламени. Очевидцы пишут, что столб пламени и дыма поднялся на несколько десятков метров и охватил огромную площадь.

Российские СМИ отмечают, что пожар произошел в восточной Дзержинской промзоне. Вероятной причиной пожара стала вспышка цистерны на территории завода Капролактам.

На место пожара направили сотрудников экстренных служб. Информации о пострадавших пока нет.

Дзержинск – значится как крупный промышленный центр Нижегородской области. В частности, там расположено несколько оборонных предприятий РФ.

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В последнее время в России участились пожары на объектах. К примеру, 21 апреля в Твери сгорело здание второго центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации.

28 апреля в городе Ишим Тюменской области вспыхнул масштабный пожар в торговом центре Гагаринский. А через два дня на Сахалине загорелась ГРЭС-2  – тепловая (конденсационная) электростанция, производящая только электрическую энергию.

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