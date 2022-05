Стовп полум’я та диму на десятки метрів: у російському Дзержинську пожежа на території заводу

У російському місті Дзержинськ у Нижньогородській області повідомляють про сильну пожежу.

Відеозаписи з місця події свідчать про активне горіння, спостерігається величезний стовб диму та потужні язики полум’я. Очевидці пишуть, що стовпи полум’я та диму піднялися на кілька десятків метрів та охопили величезну площу.

In the industrial zone of the city of #Dzerzhinsk (#NizhnyNovgorod region, #Russia), a tanker with solvent is on fire. pic.twitter.com/HoDYVKBFKw

— NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2022