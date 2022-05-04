Стовп полум’я та диму на десятки метрів: у російському Дзержинську пожежа на території заводу

У російському місті Дзержинськ у Нижньогородській області повідомляють про сильну пожежу.

Відеозаписи з місця події свідчать про активне горіння, спостерігається величезний стовб диму та потужні язики полум’я. Очевидці пишуть, що стовпи полум’я та диму піднялися на кілька десятків метрів та охопили величезну площу.

In the industrial zone of the city of #Dzerzhinsk (#NizhnyNovgorod region, #Russia), a tanker with solvent is on fire. pic.twitter.com/HoDYVKBFKw — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2022

Російські ЗМІ зазначають, що пожежа сталася у східній промзоні Дзержинська. Ймовірною причиною пожежі став спалах цистерни на території заводу Капролактам.

На місце пожежі направили співробітників екстрених служб. Інформації про постраждалих наразі немає.

Дзержинськ – вважається великим промисловим центром Нижньогородської області. Зокрема, там розташовано кілька оборонних підприємств РФ.

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Останнім часом у Росії почастішали пожежі на об’єктах. Приміром, 21 квітня у Твері згорів будинок другого центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Російської Федерації.

28 квітня у місті Ішим Тюменської області спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі Гагарінський. А через два дні на Сахаліні загорілася ДРЕС-2 – теплова (конденсаційна) електростанція, що виробляє лише електричну енергію.