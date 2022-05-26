Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Северодонецке обстреляли центр гумпомощи, в Лисичанске трое погибших — Гайдай

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Северодонецке обстреляли центр гумпомощи, в Лисичанске трое погибших — Гайдай

В результате вражеских обстрелов Лисичанска и пригород погибли три человека. В Северодонецке оккупанты ударили по центру гуманитарной помощи Импульс.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, 25 мая по Лисичанску нанесли мощный и длительный удар.

Сейчас смотрят

Кроме того, российский враг пытался прорвать нашу оборону вблизи Устиновки и одновременно артиллерией уничтожал это село.

— Как следствие, двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске. Зафиксировано попадание снаряда в центр предоставления гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль, которому доставлял еду в Луганскую область, — рассказал Гайдай.

В результате обстрелов в Северодонецке разрушены 11 многоэтажек и здание предприятия Импульс; разрушения получили восемь многоэтажек и частных домов, а также дом культуры и ЦНАП в Лисичанске; четыре дома в Приволье, по два – в Новодружеске и Горском.

Сергей Гайдай

Сергей Гайдай

Сергей Гайдай

Сергей Гайдай

Северодонецк и Новозвановку за прошедшие сутки враг обстреливал из авиации.

Читайте
Враг непрерывно обстреливает Северодонецк и Лисичанск, есть погибшие и раненые - Гайдай

Всего за прошедшие сутки ВСУ отбили 10 атак россиян, уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одну единицу специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА типа Орлан-10.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что российская армия пытается одновременно оцепить несколько небольших ячеек ВСУ в Донецкой и Луганской областях.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка