Май, 26 в 8:42

В результате вражеских обстрелов Лисичанска и пригород погибли три человека. В Северодонецке оккупанты ударили по центру гуманитарной помощи Импульс.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, 25 мая по Лисичанску нанесли мощный и длительный удар.

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Кроме того, российский враг пытался прорвать нашу оборону вблизи Устиновки и одновременно артиллерией уничтожал это село.

— Как следствие, двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске. Зафиксировано попадание снаряда в центр предоставления гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль, которому доставлял еду в Луганскую область, — рассказал Гайдай.

В результате обстрелов в Северодонецке разрушены 11 многоэтажек и здание предприятия Импульс; разрушения получили восемь многоэтажек и частных домов, а также дом культуры и ЦНАП в Лисичанске; четыре дома в Приволье, по два – в Новодружеске и Горском.

Северодонецк и Новозвановку за прошедшие сутки враг обстреливал из авиации.

Всего за прошедшие сутки ВСУ отбили 10 атак россиян, уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одну единицу специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА типа Орлан-10.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что российская армия пытается одновременно оцепить несколько небольших ячеек ВСУ в Донецкой и Луганской областях.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай