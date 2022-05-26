У Сєвєродонецьку обстріляли центр гумдопомоги, у Лисичанську троє загиблих – Гайдай
Внаслідок ворожих обстрілів Лисичанська та передмістя загинуло троє людей. У Сєвєродонецьку окупанти вдарили по центру гуманітарної допомоги Імпульс.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, 25 травня по Лисичанську завдали потужного і довготривалого удару.
Крім того, російський ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Устинівки і водночас артилерією нищив це село.
– Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один – в самому Лисичанську. Зафіксоване потрапляння снаряда в центр надання гуманітарної допомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, який доставляв їжу на Луганщину, – розповів Гайдай.
Внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку зруйновано 11 багатоповерхівок та будівлю підприємства Імпульс; руйнувань зазнали вісім багатоповерхівок та приватних будинків, а також будинок культури і ЦНАП в Лисичанську; чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському.
Сєвєродонецьк та Новозванівку минулої доби ворог обстрілював з авіації.
Загалом минулої доби ЗСУ відбили 10 атак росіян, знищили чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили п’ять БПЛА типу Орлан-10.
Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російська армія намагається одночасно оточити кілька невеликих осередків ЗСУ в Донецькій та Луганській областях.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай