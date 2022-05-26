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Факти / Надзвичайні події

У Сєвєродонецьку обстріляли центр гумдопомоги, у Лисичанську троє загиблих – Гайдай

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Сєвєродонецьку обстріляли центр гумдопомоги, у Лисичанську троє загиблих – Гайдай

Внаслідок ворожих обстрілів Лисичанська та передмістя загинуло троє людей. У Сєвєродонецьку окупанти вдарили по центру гуманітарної допомоги Імпульс.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, 25 травня по Лисичанську завдали потужного і довготривалого удару.

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Крім того, російський ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Устинівки і водночас артилерією нищив це село.

– Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один – в самому Лисичанську. Зафіксоване потрапляння снаряда в центр надання гуманітарної допомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, який доставляв їжу на Луганщину, – розповів Гайдай.

Внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку зруйновано 11 багатоповерхівок та будівлю підприємства Імпульс; руйнувань зазнали вісім багатоповерхівок та приватних будинків, а також будинок культури і ЦНАП в Лисичанську; чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському.

Сергій Гайдай

Сергій Гайдай

Сергій Гайдай

Сергій Гайдай

Сєвєродонецьк та Новозванівку минулої доби ворог обстрілював з авіації.

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Загалом минулої доби ЗСУ відбили 10 атак росіян, знищили чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили п’ять БПЛА типу Орлан-10.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російська армія намагається одночасно оточити кілька невеликих осередків ЗСУ в Донецькій та Луганській областях.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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