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В Гуляйполе от вражеского артобстрела разбиты дома, есть раненый

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Гуляйполе от вражеского артобстрела разбиты дома, есть раненый

В результате вчерашнего артиллерийского обстрела города Гуляйполе Запорожской области ранения получил один человек.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Российский враг снова обстрелял жилые дома мирного населения.

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В домах выбиты окна и двери, повреждено шиферное покрытие на крышах. Разрушены придомовые территории, гаражи и другие хозяйственные постройки. Осколками разбит двор.

Фото: Запорожская областная государственная администрация

Сейчас есть информация об одном травмированном человеке, отметили в областной администрации.

Напомним, что утром 25 мая оккупанты атаковали Запорожье четырьмя ракетами.

Одну сбили силы противовоздушной обороны, три других попали в объекты Шевченковского района и торговый центр в Александровском районе. Повреждения получили более 60 домов в частном секторе.

27 мая враг из тяжелой артиллерии обстрелял Гуляйполе, есть разрушение жилых домов.

Источник: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

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