В Гуляйполе от вражеского артобстрела разбиты дома, есть раненый
В результате вчерашнего артиллерийского обстрела города Гуляйполе Запорожской области ранения получил один человек.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Российский враг снова обстрелял жилые дома мирного населения.
В домах выбиты окна и двери, повреждено шиферное покрытие на крышах. Разрушены придомовые территории, гаражи и другие хозяйственные постройки. Осколками разбит двор.
Сейчас есть информация об одном травмированном человеке, отметили в областной администрации.
Напомним, что утром 25 мая оккупанты атаковали Запорожье четырьмя ракетами.
Одну сбили силы противовоздушной обороны, три других попали в объекты Шевченковского района и торговый центр в Александровском районе. Повреждения получили более 60 домов в частном секторе.
27 мая враг из тяжелой артиллерии обстрелял Гуляйполе, есть разрушение жилых домов.
Источник: Запорожская ОВА
Фото: Запорожская ОВА