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Россияне из артиллерии и минометов обстреляли город Середина-Буда в Сумской области

Марта Бондаренко, редактор ленты
Россияне из артиллерии и минометов обстреляли город Середина-Буда в Сумской области

Около 5 утра российские оккупанты начали обстреливать город Середина-Буда на Сумщине.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, было семь выстрелов из миномета, а потом российские войска открыли и артиллерийский огонь.

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По меньшей мере шесть домов, хозяйственная постройка и гараж повреждены, сейчас там бушуют пожары. На месте работают спасатели.

Повреждена также и линия электропередач.

В общем, информация по разрушениям уточняется. Предварительно – погибших и раненых среди местного населения нет.

Напомним, что российские военные 6 июня открыли огонь из минометов по Сумской области. Было около четырех ударов по Великописаревской общине.

4 июня российская армия ударила по Сумской области. Оккупанты нанесли шесть ракетных ударов из самолета с территории России.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий

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