Россияне из артиллерии и минометов обстреляли город Середина-Буда в Сумской области
Около 5 утра российские оккупанты начали обстреливать город Середина-Буда на Сумщине.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, было семь выстрелов из миномета, а потом российские войска открыли и артиллерийский огонь.
По меньшей мере шесть домов, хозяйственная постройка и гараж повреждены, сейчас там бушуют пожары. На месте работают спасатели.
Повреждена также и линия электропередач.
В общем, информация по разрушениям уточняется. Предварительно – погибших и раненых среди местного населения нет.
Напомним, что российские военные 6 июня открыли огонь из минометов по Сумской области. Было около четырех ударов по Великописаревской общине.
4 июня российская армия ударила по Сумской области. Оккупанты нанесли шесть ракетных ударов из самолета с территории России.
Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий