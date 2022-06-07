Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині
Близько 5-ї ранку російські окупанти почали обстрілювати місто Середина-Буда, що на Сумщині.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, було сім пострілів із міномета, а згодом російські війська відкрили й артилерійський вогонь.
Щонайменше шість будинків, господарча споруда та гараж пошкоджені, наразі там вирують пожежі. На місці працюють рятувальники.
Пошкоджена також і лінія електропередач.
Загалом інформація щодо руйнувань уточнюється. Попередньо – загиблих та поранених серед місцевого населення немає.
Нагадаємо, що російські військові 6 червня відкрили вогонь з мінометів по Сумській області. Було близько чотирьох ударів по Великописарівській громаді.
4 червня російська армія вдарила по Сумській області. Окупанти завдали шість ракетних ударів, які літак запустив з території Росії.
Джерело: Дмитро Живицький
Фото: Дмитро Живицький