Червень, 07 в 8:47

Близько 5-ї ранку російські окупанти почали обстрілювати місто Середина-Буда, що на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, було сім пострілів із міномета, а згодом російські війська відкрили й артилерійський вогонь.

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Щонайменше шість будинків, господарча споруда та гараж пошкоджені, наразі там вирують пожежі. На місці працюють рятувальники.

Пошкоджена також і лінія електропередач.

Загалом інформація щодо руйнувань уточнюється. Попередньо – загиблих та поранених серед місцевого населення немає.

Нагадаємо, що російські військові 6 червня відкрили вогонь з мінометів по Сумській області. Було близько чотирьох ударів по Великописарівській громаді.

4 червня російська армія вдарила по Сумській області. Окупанти завдали шість ракетних ударів, які літак запустив з території Росії.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький