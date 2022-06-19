Июнь, 19 в 15:55

Сообщается о взрывах в Очакове в Николаевской области в воскресенье, 19 июня.

До сих пор в регионе звучала воздушная тревога. Более подробная информация уточняется.

Утром 19 июня в Киеве раздался взрыв. Наиболее мощный звук был слышен в Вышгородском районе.

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По словам руководителя областной военной администрации Алексея Кулебы, силы противовоздушной обороны отработали по вражескому воздушному объекту.

Также в Новомосковском районе в Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом на нефтебазе, которую накануне обстреляли российские военные.

В результате взрыва скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки россиян.