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Факты / Происшествия

В Очакове в Николаевской области сообщают о взрывах

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
спалене авто
Фото: Depositphotos

Сообщается о взрывах в Очакове в Николаевской области в воскресенье, 19 июня.

До сих пор в регионе звучала воздушная тревога. Более подробная информация уточняется.

Утром 19 июня в Киеве раздался взрыв. Наиболее мощный звук был слышен в Вышгородском районе.

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По словам руководителя областной военной администрации Алексея Кулебы, силы противовоздушной обороны отработали по вражескому воздушному объекту.

Также в Новомосковском районе в Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом на нефтебазе, которую накануне обстреляли российские военные.

В результате взрыва скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки россиян.

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