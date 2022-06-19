В Очакові на Миколаївщині повідомляють про вибухи
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Повідомляють про вибухи в Очакові у Миколаївській області у неділю, 19 червня.
Досі у регіоні лунала повітряна тривога. Більш детальна інформація уточнюється.
Зранку 19 червня в Києві пролунав вибух. Найбільше потужний звук було чути у Вишгородському районі.
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За словами керівника обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожому повітряному об’єкту.
Також у Новомосковському районі на Дніпропетровщині вибухнув резервуар з паливом на нафтобазі, яку напередодні обстріляли російські військові.
Внаслідок вибуху помер один з постраждалих через ракетну атаку росіян.