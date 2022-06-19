Червень, 19 в 15:55

Повідомляють про вибухи в Очакові у Миколаївській області у неділю, 19 червня.

Досі у регіоні лунала повітряна тривога. Більш детальна інформація уточнюється.

Зранку 19 червня в Києві пролунав вибух. Найбільше потужний звук було чути у Вишгородському районі.

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За словами керівника обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожому повітряному об’єкту.

Також у Новомосковському районі на Дніпропетровщині вибухнув резервуар з паливом на нафтобазі, яку напередодні обстріляли російські військові.

Внаслідок вибуху помер один з постраждалих через ракетну атаку росіян.