Липень, 04 в 19:12

На території тимчасово окупованого Донецька горять об’єкти залізничної інфраструктури. Очевидці повідомляють, що у небі піднявся густий і чорний дим.

За непідтвердженими даними, палає чергова тилова база російських військ, по якій вдарили з ракетної артилерійської системи Himars.

Зараз дивляться

За даними Офісу генерального прокурора, нещодавно окупаційні війська РФ завдали нищівних атак по містам Донецької області. Під вогонь російської армії потрапив Сіверськ, Соледар, села Зайцеве, Хромове, Малинівка, Тарасівка, а також смт Північне та Олексієво-Дружківка.