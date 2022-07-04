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Факти / Надзвичайні події

Небо у чорному димі: у Донецьку горять залізничні об’єкти

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Небо у чорному димі: у Донецьку горять залізничні об’єкти
Фото: Факти ICTV

На території тимчасово окупованого Донецька горять об’єкти залізничної інфраструктури. Очевидці повідомляють, що у небі піднявся густий і чорний дим.

За непідтвердженими даними, палає чергова тилова база російських військ, по якій вдарили з ракетної артилерійської системи Himars.

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За даними Офісу генерального прокурора, нещодавно окупаційні війська РФ завдали нищівних атак по містам Донецької області. Під вогонь російської армії потрапив Сіверськ, Соледар, села Зайцеве, Хромове, Малинівка, Тарасівка, а також смт Північне та Олексієво-Дружківка.

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