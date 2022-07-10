Июль, 10 в 8:26

Утром 10 июля в двух городах Донбасса — оккупированных Харцызске и Шахтерске — снова прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают в местных соцсетях.

На видео можно увидеть огромные облака огня и дыма на местах взрывов.

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Пока официальной информации о том, что именно произошло и что горит нет. Однако в соцсетях сообщают, что горят вражеские склады боеприпасов.

Напомним, что накануне ночью на складах оккупантов в Харцызске тоже раздавались взрывы.

9 июля сообщалось, что в Чернобаевке Херсонской области бушует масштабный пожар и идет детонация боеприпасов на вражеском складе.

Фото: Скриншот с видео