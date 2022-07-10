Утром в оккупированных Харцызске и Шахтерске снова слышны взрывы
Требует проверки
Утром 10 июля в двух городах Донбасса — оккупированных Харцызске и Шахтерске — снова прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщают в местных соцсетях.
На видео можно увидеть огромные облака огня и дыма на местах взрывов.
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Пока официальной информации о том, что именно произошло и что горит нет. Однако в соцсетях сообщают, что горят вражеские склады боеприпасов.
Напомним, что накануне ночью на складах оккупантов в Харцызске тоже раздавались взрывы.
9 июля сообщалось, что в Чернобаевке Херсонской области бушует масштабный пожар и идет детонация боеприпасов на вражеском складе.
Фото: Скриншот с видео