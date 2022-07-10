Липень, 10 в 8:26

Зранку 10 липня у двох містах Донеччини – окупованих Харцизьку та Шахтарську – знову пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють у місцевих соцмережах.

На відео можна побачити величезні хмари вогню та диму на місцях вибухів.

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Наразі офіційної інформації про те, що саме сталося і що горить немає. Проте у соцмережах повідомляють, що палають ворожі склади боєприпасів.

Нагадаємо, що напередодні вночі на складах окупантів у Харцизьку теж лунали вибухи.

9 липня повідомлялося, що у Чорнобаївці Херсонської області вирує масштабна пожежа та триває детонація боєприпасів на ворожому складі.

Фото: Скриншот з відео