Зранку в окупованих Харцизьку та Шахтарську знову чутно вибухи
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Зранку 10 липня у двох містах Донеччини – окупованих Харцизьку та Шахтарську – знову пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляють у місцевих соцмережах.
На відео можна побачити величезні хмари вогню та диму на місцях вибухів.
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Наразі офіційної інформації про те, що саме сталося і що горить немає. Проте у соцмережах повідомляють, що палають ворожі склади боєприпасів.
Нагадаємо, що напередодні вночі на складах окупантів у Харцизьку теж лунали вибухи.
9 липня повідомлялося, що у Чорнобаївці Херсонської області вирує масштабна пожежа та триває детонація боєприпасів на ворожому складі.
Фото: Скриншот з відео