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Факти / Надзвичайні події

Зранку в окупованих Харцизьку та Шахтарську знову чутно вибухи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Зранку в окупованих Харцизьку та Шахтарську знову чутно вибухи

Зранку 10 липня у двох містах Донеччини – окупованих Харцизьку та Шахтарську – знову пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють у місцевих соцмережах.

На відео можна побачити величезні хмари вогню та диму на місцях вибухів.

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Наразі офіційної інформації про те, що саме сталося і що горить немає. Проте у соцмережах повідомляють, що палають ворожі склади боєприпасів.

Нагадаємо, що напередодні вночі на складах окупантів у Харцизьку теж лунали вибухи.

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Фото: Скриншот з відео

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