Июль, 27 в 18:09

В Мариуполе российские военные не могут возобновить водоснабжение к зданиям и жилым домам. Однако оккупанты уже частично затопили улицы города.

Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, у большинства квартир до сих пор нет доступа к воде.

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– Мариуполь. Оккупанты продолжают эксперименты по восстановлению водоснабжения. В большинстве квартир воды еще нет, но есть фонтаны и полив газонов. Ну хоть так…. Хотя лучше в квартиры, – отметил Андрющенко.

Советник мэра рассказал, что оккупанты дают мариупольцам воду, смешанную с фекальным веществом. Это может стать предпосылкой для возникновения инфекционных заболеваний, в частности, дизентерии.