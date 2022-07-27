Липень, 27 в 18:09

У Маріуполі російські військові не можуть відновити водопостачання до будівель та житлових будинків. Проте окупанти вже частково затопили вулиці міста.

Про це заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у більшості квартир досі немає доступу до води.

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– Маріуполь. Окупанти продовжують експерименти з відновлення водопостачання. У більшості квартир води ще немає, проте є фонтани та полив газонів. Ну хоч так…. Хоча краще у квартири, – зазначив Андрющенко.

Радник мера розповів, що окупанти дають маріупольцям воду, змішану з фекальною речовиною. Це може стати передумовою для виникнення інфекційних хвороб, зокрема, дизентерії.