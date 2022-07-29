Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Українських полонених в Оленівці вбили за командою власника ПВК Вагнера – ГУР

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Українських полонених в Оленівці вбили за командою власника ПВК Вагнера – ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що Росія завдала підступного удару по території колишньої виправної колонії №120 в окупованій Оленівці, де загинуло понад 40 українських захисників.

Про це повідомляє пресцентр ГУР.

Наголошується, що внаслідок вибуху зруйновано приміщення, де перебували полонені українські військові. Наразі кількість поранених уточнюється.

Зараз дивляться

В ГУР наголошують, что вибухи в Оленівці – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил РФ.

– За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ, – зазначають у розвідці.

Фото: полк Азов

Джерело: ГУР
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка