Українських полонених в Оленівці вбили за командою власника ПВК Вагнера – ГУР

Липень, 29 в 17:53

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що Росія завдала підступного удару по території колишньої виправної колонії №120 в окупованій Оленівці, де загинуло понад 40 українських захисників.

Про це повідомляє пресцентр ГУР.

Наголошується, що внаслідок вибуху зруйновано приміщення, де перебували полонені українські військові. Наразі кількість поранених уточнюється.

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В ГУР наголошують, что вибухи в Оленівці – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил РФ.

– За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ, – зазначають у розвідці.

Фото: полк Азов