Июль, 30 в 13:25

В результате обстрела кассетными снарядами по Николаеву 29 июля всего погибли семь человек и еще ранены 19 мирных жителей. Недавно в больнице умерли еще двое мужчин, находившихся возле остановки общественного транспорта во время ударов российской армии.

Об этом заявил городской глава Николаева Александр Сенкевич. По его словам, вчера за помощью медиков обратилось 19 жителей города.

— К сожалению, увеличилось количество жертв вчерашнего обстрела остановки общественного транспорта. Стало известно, что в больнице умерли двое мужчин 1977 и 1979 годов рождения. Всего за медицинской помощью за вчера обратилось 19 человек, — сообщил Сенкевич.

Утром 29 июля российская армия обстреляла Николаев кассетными снарядами. В частности, удар нанесли по остановке общественного транспорта. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким чера сообщал о пяти погибших и 12 раненых, из которых семь человек в тяжелом состоянии. Теперь количество жертв в результате обстрела Николаева 29 июля увеличилось.