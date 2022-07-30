Липень, 30 в 13:25

Внаслідок обстрілу касетними снарядами по Миколаєву 29 липня загалом загинуло семеро людей та ще поранено 19 мирних жителів. Нещодавно у лікарні померли ще двоє чоловіків, які перебували біля зупинки громадського транспорту під час ударів російської армії.

Про це заявив міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, вчора за допомогою медиків звернулися 19 жителів міста.

– На жаль, збільшилась кількість жертв учорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту. Стало відомо, що у лікарні померли двоє чоловіків 1977 та 1979 років народження. Загалом за медичною допомогою за вчора звернулось 19 осіб, – повідомив Сєнкевич.

Вранці 29 липня російська армія обстріляла Миколаїв касетними снарядами. Зокрема, удар завдали по зупинці громадського транспорту. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім вчора повідомляв про п’ятьох загиблих та 12 поранених, з яких семеро людей у важкому стані. Тепер кількість жертв внаслідок обстрілу Миколаєва 29 липня збільшилась.