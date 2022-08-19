Факты / Происшествия Август, 18 в 23:07 В Новой Каховке во второй раз за вечер прогремела серия мощных взрывов Юля Захарченко, редактор ленты Требует проверки Фото: Depositphotos В Херсонской области во второй раз за вечер прогремела серия мощных взрывов в Новой Каховке. По неофициальным данным, нанесены точечные удары по военным объектам российской армии. Сейчас смотрят Теги: Війна в Україні, Взрыв, ВСУ, Новая Каховка, Херсонская область Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!