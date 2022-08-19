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Факты / Происшествия

В Новой Каховке во второй раз за вечер прогремела серия мощных взрывов

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Новой Каховке во второй раз за вечер прогремела серия мощных взрывов
Фото: Depositphotos

В Херсонской области во второй раз за вечер прогремела серия мощных взрывов в Новой Каховке. По неофициальным данным, нанесены точечные удары по военным объектам российской армии.

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