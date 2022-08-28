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Факти / Надзвичайні події

У Рівненській області прогриміли вибухи – що відомо

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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У Рівненській області прогриміли вибухи – що відомо
Фото: Факти ICTV

У Рівненській області прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги, повідомляють місцеві жителі.

Оновлено о 19:50. У Рівненській області вдруге прогриміли потужні вибухи. Попередньо спрацювала система протиповітряної оборони.

Оновлено о 19:38. За останніми даними, з території Білорусі зафіксовано запуск ще декількох ракет, тому мешканців закликають залишатися в укриттях чи бомбосховищах.

Зараз дивляться

Станом на 19:38, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях.

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