У Рівненській області прогриміли вибухи – що відомо
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Фото: Факти ICTV
У Рівненській області прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги, повідомляють місцеві жителі.
Оновлено о 19:50. У Рівненській області вдруге прогриміли потужні вибухи. Попередньо спрацювала система протиповітряної оборони.
Оновлено о 19:38. За останніми даними, з території Білорусі зафіксовано запуск ще декількох ракет, тому мешканців закликають залишатися в укриттях чи бомбосховищах.
Зараз дивляться
Станом на 19:38, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях.