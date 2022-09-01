Сентябрь, 01 в 12:40

В Херсонской области прогремела серия мощных взрывов в Геническом районе. По неподтвержденной информации, зафиксированы точечные попадания по позициям российской армии.

– Генический район. Точечные попадания по позициям русни. Прожарка продолжается, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По состоянию на 1 сентября 12:40, сигнал воздушной тревоги звучит в Луганской (длится с 4 апреля 19:45) и Николаевской областях.