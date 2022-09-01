В Геническом районе Херсонской области прогремела серия мощных взрывов
Требует проверки
Фото: Факты ICTV
В Херсонской области прогремела серия мощных взрывов в Геническом районе. По неподтвержденной информации, зафиксированы точечные попадания по позициям российской армии.
– Генический район. Точечные попадания по позициям русни. Прожарка продолжается, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.
По состоянию на 1 сентября 12:40, сигнал воздушной тревоги звучит в Луганской (длится с 4 апреля 19:45) и Николаевской областях.
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