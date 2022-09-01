Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Геническом районе Херсонской области прогремела серия мощных взрывов

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Геническом районе Херсонской области прогремела серия мощных взрывов
Фото: Факты ICTV

В Херсонской области прогремела серия мощных взрывов в Геническом районе. По неподтвержденной информации, зафиксированы точечные попадания по позициям российской армии.

– Генический район. Точечные попадания по позициям русни. Прожарка продолжается, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По состоянию на 1 сентября 12:40, сигнал воздушной тревоги звучит в Луганской (длится с 4 апреля 19:45) и Николаевской областях.

Сейчас смотрят

Читайте
Колонны танков и РСЗО: россияне стягивают военную технику к Мелитополю

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка