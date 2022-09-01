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Факти / Надзвичайні події

У Генічеському районі на Херсонщині прогриміла серія потужних вибухів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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У Генічеському районі на Херсонщині прогриміла серія потужних вибухів
Фото: Факти ICTV

У Херсонській області прогриміла серія потужних вибухів у Генічеському районі. За непідтвердженою інформацією, зафіксовано точкові влучення по позиціях російської армії.

– Генічеський район. Точкові влучання по позиціях русні. Просмажування продовжується, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Станом на 1 вересня 12:40, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській (триває з 4 квітня 19:45) та Миколаївській областях.

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