У Кривому Розі почервоніла вода у річці Інгулець

Вересень, 16 в 13:01

У Кривому Розі стала червоною вода у річці Інгулець. Однак рівень води знизився та продовжує падати після ракетного удару по дамбі, який завдала російська армія.

Водночас очільник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ситуація на території міста повністю контролюється.

– На гідротехнічних спорудах продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізувалося, – зазначив Вілкул.

14 вересня російська армія вдарила ракетами по гідравлічних спорудах Кривого Рогу, внаслідок чого розпочався значний виток води, підтопивши будинки в Інгулецькому та Центрально-Міському районах.

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На Херсонщині частково піднявся рівень води річки Інгулець через пошкодження дамби внаслідок ракетних ударів по Кривому Рогу. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що через цю річку російська армія намагалася облаштувати понтонні переправи.