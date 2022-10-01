Жовтень, 01 в 16:01

На Харківщині у Куп’янському районі знайшли обстріляну колону з автомобілями, в яких перебували цивільні.

Оновлено о 16.01. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що за попередніми даними, загинуло щонайменше 22 людей, серед яких 10 дітей.

За інформацією слідства, колону з семи автомобілів поблизу села Курилівка Куп’янського району розстріляла російська армія 25 вересня, коли цивільні намагались евакуюватись.

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Оновлено о 14.31. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, за попередніми даними, у автомобілях загинули 20 людей.

– Окупанти завдали ударів по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання, – зазначив Синєгубов.

Виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк повідомив, що цивільну колону з семи автомобілів розстріляли наприкінці вересня у так званій сірій зоні між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп’янськом на Харківщині.

За його словами, серед загиблих є 10 дітей. На мирних людей напала диверсійно-розвідувальна група окупантів. Вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку ГАЗель.

На Харківщині окупанти обстріляли колону авто: загинули понад 20 людей / 7 фотографий

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Остаточна кількість жертв наразі встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення слідчим.

Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили Куп’янськ від російських окупантів. Однак місто все одно потерпає від ворожих ударів.

Так, 26 вересня російські війська обстріляли Куп’янськ, внаслідок чого горіла церковна школа, господарча споруда та крамниця.

Через ворожі обстріли госпіталізували п’ятеро людей. Усі вони мешканці Куп’янського району.