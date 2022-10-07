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Факты / Происшествия

В Энергодаре мощные обстрелы, исчезли свет, вода и интернет – мэр

Валентина Летяк, редактор ленты
В Энергодаре мощные обстрелы, исчезли свет, вода и интернет – мэр

В оккупированном Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, сейчас мощные обстрелы, из-за чего исчезли электроэнергия, вода и нет интернета.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

– В Энергодаре оккупанты усилили провокации! Сейчас поступают сообщения о мощных обстрелах, вызвавших внезапное отключение электроэнергии. Вместе со светом исчезло и водоснабжение. В городе нет интернета, – уточнил он.

По его словам, сейчас нет информации о возможных разрушениях и пострадавших.

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Орлов говорит, что в самом Энергодаре и на промышленной площадке ЗАЭС радиационный фон в пределах нормы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 226-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Дмитро Орлов

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