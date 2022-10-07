В Энергодаре мощные обстрелы, исчезли свет, вода и интернет – мэр
В оккупированном Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, сейчас мощные обстрелы, из-за чего исчезли электроэнергия, вода и нет интернета.
Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
– В Энергодаре оккупанты усилили провокации! Сейчас поступают сообщения о мощных обстрелах, вызвавших внезапное отключение электроэнергии. Вместе со светом исчезло и водоснабжение. В городе нет интернета, – уточнил он.
По его словам, сейчас нет информации о возможных разрушениях и пострадавших.
Орлов говорит, что в самом Энергодаре и на промышленной площадке ЗАЭС радиационный фон в пределах нормы.
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Фото: Дмитро Орлов