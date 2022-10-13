Направил истребитель в поле и катапультировался: ГБР выясняет причины падения МиГ-29 под Винницей

Октябрь, 13 в 17:36

В Винницкой области упал украинский военный самолет во время воздушной тревоги 12 октября. Следователи выясняют причины чрезвычайной ситуации.

В Государственном бюро расследований отмечают, что предварительно военный летчик выполнял боевое задание, уничтожая вражеские беспилотники. По данным ГБР, ему удалось сбить пять дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

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Следователи предполагают, что возле поселка городского типа Турбов после уничтожения очередного объекта обломки сбитого беспилотника зацепили кабину военного самолета.

По одной из версий следствия, пилот направил истребитель МиГ-29 в поле, чтобы успеть катапультироваться. Благодаря этому военный избежал масштабных разрушений и жертв среди местных жителей. Сейчас украинский защитник находится в больнице.

В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что пилот успешно выполнил боевое задание в небе над Винницкой областью и на Юге. Ему удалось уничтожить за сутки две вражеские ракеты и пять иранских дронов Shahed-136.

Сейчас длится расследование, в рамках которого назначили соответствующие экспертизы. Уголовное производство станет еще одним фактом документирования преступлений страны-агрессора Российской Федерации против Украины, отмечают в ГБР.