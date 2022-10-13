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Факти / Надзвичайні події

Скерував винищувач у поле та катапультувався: ДБР з’ясовує причини падіння МіГ-29 під Вінницею

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Скерував винищувач у поле та катапультувався: ДБР з’ясовує причини падіння МіГ-29 під Вінницею
Фото: ДБР

У Вінницькій області впав український військовий літак під час повітряної тривоги 12 жовтня. Слідчі з’ясовують причини надзвичайної ситуації.

У Державному бюро розслідувань зазначають, що попередньо військовий льотчик виконував бойове завдання, знищуючи ворожі безпілотники. За даними ДБР, йому вдалося збити п’ять дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

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Слідчі припускають, що поблизу селища міського типу Турбів під час знищення чергового об’єкту уламки збитого безпілотника зачепили кабіну військового літака.

За однією з версій слідства, пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, щоб встигнути катапультуватися. Завдяки цьому військовий уникнув масштабних руйнувань та жертв серед місцевих жителів. Наразі український захисник перебуває у лікарні.

Фото: ДБР

У командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначили, що пілот успішно виконав бойове завдання у небі над Вінниччиною та на Півдні. Йому вдалося знищити за добу дві ворожі ракети та п’ять іранських дронів Shahed-136.

Наразі триває розслідування, у рамках якого призначили відповідні експертизи. Кримінальне провадження стане ще одним фактом документування злочинів країни-агресора Російської Федерації проти України, зазначають у ДБР.

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Джерело: ДБР
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