Октябрь, 17 в 11:47

Во время утренней атаки дронов-камикадзе на Киев 17 октября пострадало здание компании Укрэнерго.

Как известно, после атаки в столице зафиксировали по меньшей мере четыре взрыва в Шевченковском районе.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, возник пожар в нежилом здании, есть попадания по жилому дому, где из-под завалов достают людей.

Сейчас смотрят

Во время одного из ударов оккупантов пострадало здание Укрэнерго в центре города. Поврежден фасад здания.

На месте ударов возникли пожары. Там работают спасатели и правоохранители, фиксирующие последствия очередного военного преступления РФ.

Во время атаки дронов на Киев повреждено здание Укрэнерго / 4 фотографии

Следует отметить, что из-за атаки дронов в центре Киева перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Столичные власти призывают местных жителей не ехать в центр города без надобности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Учебные заведения в столице перешли на дистанционный режим из-за атаки дронов.