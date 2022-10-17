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Факти / Надзвичайні події

Під час атаки дронів на Київ пошкоджено будівлю Укренерго

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Під час атаки дронів на Київ пошкоджено будівлю Укренерго
Фото: Факти ICTV

Під час ранкової атаки дронів-камікадзе на Київ 17 жовтня постраждала будівля компанії Укренерго.

Як відомо, після атаки у столиці зафіксували щонайменше чотири вибухи в Шевченківському районі.

За словами мера Києва Віталія Кличка, виникла пожежа в нежитловій будівлі, є влучання по житловому будинку, де з-під завалів дістають людей.

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Під час одного з ударів окупантів постраждала будівля Укренерго в центрі міста. Пошкоджено фасад будівлі.

На місці ударів виникли пожежі. Там працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Під час атаки дронів на Київ пошкоджено будівлю Укренерго / 4 фотографии

Варто зазначити, що через атаку дронів у центрі Києва перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. Столична влада закликає місцевих жителів не їхати в середмістя без потреби та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Навчальні заклади в столиці перейшли на дистанційний режим через атаку дронів.

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