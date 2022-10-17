Під час атаки дронів на Київ пошкоджено будівлю Укренерго
Під час ранкової атаки дронів-камікадзе на Київ 17 жовтня постраждала будівля компанії Укренерго.
Як відомо, після атаки у столиці зафіксували щонайменше чотири вибухи в Шевченківському районі.
За словами мера Києва Віталія Кличка, виникла пожежа в нежитловій будівлі, є влучання по житловому будинку, де з-під завалів дістають людей.
Під час одного з ударів окупантів постраждала будівля Укренерго в центрі міста. Пошкоджено фасад будівлі.
На місці ударів виникли пожежі. Там працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ.
Варто зазначити, що через атаку дронів у центрі Києва перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. Столична влада закликає місцевих жителів не їхати в середмістя без потреби та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Навчальні заклади в столиці перейшли на дистанційний режим через атаку дронів.