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Факты / Україна / Общество

Из-за атаки дронов школы Киева сегодня будут работать дистанционно

Валентина Летяк, редактор ленты
школа, учні, дистанційне навчання, дитина, ноутбук
Фото: Depositphotos

Все столичные учебные заведения 17 октября перешли в дистанционный режим из-за атаки дронов 17 октября.

Воздушная тревога, во время которой в Киеве зафиксировано четыре взрыва, началась еще до начала учебного процесса, поэтому школы, детсадики и другие учебные заведения сегодня будут работать дистанционно, объяснили в КГГА.

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