Октябрь, 17 в 9:46

Все столичные учебные заведения 17 октября перешли в дистанционный режим из-за атаки дронов 17 октября.

Воздушная тревога, во время которой в Киеве зафиксировано четыре взрыва, началась еще до начала учебного процесса, поэтому школы, детсадики и другие учебные заведения сегодня будут работать дистанционно, объяснили в КГГА.

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