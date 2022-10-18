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Факти / Надзвичайні події

Окупанти викрали помічника гендиректора ЗАЕС та начальника служби інформтехнологій

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Учора, 17 жовтня, російські військові затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Де наразі знаходяться викрадені, та в якому вони стані – не відомо.

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Через черговий такий інцидент держпідприємство Енергоатом звертається до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світової спільноти, щоб вони доклали усіх зусиль для звільнення працівників ЗАЕС з полону окупантів.

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Джерело: Енергоатом

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