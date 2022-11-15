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Факти / Надзвичайні події

80% Львова без електрики, опалення та гарячої води немає – Садовий

Юля Захарченко, редакторка стрічки
80% Львова без електрики, опалення та гарячої води немає – Садовий
Фото: Факти ICTV

У Львові близько 80% споживачів залишаються без електропостачання. Через відсутність світла тимчасово призупинено подачу опалення та гарячої води.

Мер Львова Андрій Садовий повідомляє, що українські комунальники вже запускають дизель-генератори. Внаслідок ракетного обстрілу поранено одну людину, яку оперативно госпіталізували до лікарні.

За словами міського глави, трамваї та тролейбуси у Львові наразі не курсують. Відновлювальні роботи розпочалися після завершення повітряної тривоги.

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Глава Львівської ОВА зазначає, що ворог вдарив по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури в області.

Через ракетну атаку на території Львова спостерігаються проблеми з електропостачанням та перебої в роботі мобільних операторів.

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