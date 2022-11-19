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Факты / Происшествия

Ракетный обстрел Запорожья: погиб человек, более 120 домов остались без тепла

Марта Бондаренко, редактор ленты
Запоріжжя

Жертвой вчерашней ракетной атаки по городу Запорожье стал один человек.

Об этом сообщил глава Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Кроме того, ракетные удары повредили трубопроводы централизованного отопления, что привело к прекращению подачи тепла в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тыс. абонентов.

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Аварийные службы уже производят необходимые ремонтные работы. В 60 домов тепло уже подали. Ориентировочное время полного возобновления теплоснабжения – 23:00 сегодняшнего дня.

По словам Александра Старуха, главы Запорожской ОВА, действия российского врага действительно направлены на создание гуманитарной катастрофы.

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Ночью 18 ноября Россия нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья. Ракета С-300 разорвалась перед домом культуры в одном из сел Запорожского района. Без пострадавших.

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