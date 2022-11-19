Ноябрь, 19 в 10:13

Жертвой вчерашней ракетной атаки по городу Запорожье стал один человек.

Об этом сообщил глава Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Кроме того, ракетные удары повредили трубопроводы централизованного отопления, что привело к прекращению подачи тепла в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тыс. абонентов.

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Аварийные службы уже производят необходимые ремонтные работы. В 60 домов тепло уже подали. Ориентировочное время полного возобновления теплоснабжения – 23:00 сегодняшнего дня.

По словам Александра Старуха, главы Запорожской ОВА, действия российского врага действительно направлены на создание гуманитарной катастрофы.

Ночью 18 ноября Россия нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья. Ракета С-300 разорвалась перед домом культуры в одном из сел Запорожского района. Без пострадавших.