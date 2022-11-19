Листопад, 19 в 10:13

Жертвою вчорашньої ракетної атаки по місту Запоріжжя стала одна людина.

Про це повідомив голова Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Крім того, ракетні удари пошкодили трубопроводи централізованого опалення, що призвело до припинення подачі тепла у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає понад 17 тис. абонентів.

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Аварійні служби вже проводять необхідні ремонтні роботи. До 60 будинків тепло уже подали. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання – 23:00 сьогоднішнього дня.

За словами Олександра Старуха, голови Запорізької ОВА, дії російського ворога насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи.

Вночі 18 листопада Росія завдала ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Ракета С-300 розірвалася перед будинком культури в одному із сіл Запорізького району. Постраждалих немає.