Декабрь, 16 в 8:49

В Харьковской области во время воздушной тревоги сообщают о звуках взрывов. Предварительно – это работает наша противовоздушная оборона.

Вскоре мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в Харькове.

По его словам, оккупанты обстреливают инфраструктурные объекты.

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Харьковоблэнерго сообщает, что областной центр полностью обесточен.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес три удара по критической инфраструктуре области.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Утром 16 декабря РФ снова начала массированную ракетную атаку Украины.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ожидается около 60 ракет.