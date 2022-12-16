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Факты / Происшествия

Взрывы в Харькове: РФ обстреливает инфраструктурные объекты, город обесточен

Валентина Летяк, редактор ленты
вибух
Фото: Факты ICTV

В Харьковской области во время воздушной тревоги сообщают о звуках взрывов. Предварительно – это работает наша противовоздушная оборона.

Вскоре мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в Харькове.

По его словам, оккупанты обстреливают инфраструктурные объекты.

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