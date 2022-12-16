Грудень, 16 в 8:49

У Харківській області під час повітряної тривоги повідомляють про звуки вибухів. Попередньо – це працює наша протиповітряна оборона.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов підтвердив вибухи в Харкові.

За його словами, окупанти обстрілюють інфраструктурні об’єкти.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Уранці 16 грудня РФ знову почала масовану ракетну атаку України.

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