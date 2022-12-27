Декабрь, 27 в 17:11

В Херсонской области под поселком Милово журналисты Фактов ICTV попали под обстрел оккупационных войск.

После освобождения нашими защитниками правого берега Херсона, россияне не прекращают хаотично бить по мирным населенным пунктам.

До ближайших позиций врага всего несколько километров по воде – оттуда оккупанты ежедневно и открывают огонь из артиллерии и минометов.

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В зоне наибольшего риска села, расположенные рядом с прибрежной линией, в частности, Золотая Балка, Качкаровка, Дудчаны и Милово.

В разбитых вражеским железом домах до сих пор живут сотни людей — даже несмотря на регулярный огонь с той стороны местные не оставляют своих жилищ и понемногу отстраивают жилье.

В начале декабря съемочная группа телеканала ICTV попала под обстрел российских оккупационных войск в окрестностях Бахмута. Съемочная группа находилась на позициях нашей пехоты в окрестностях Бахмута. Около полудня туда залетел вражеский дрон, а спустя несколько минут случился первый прилет.