Грудень, 27 в 17:11

На Херсонщині під селищем Милове журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл окупаційних військ.

Після звільнення нашими захисниками правого берега Херсонщини, росіяни не припиняють хаотично бити по мирним населеним пунктам.

До найближчих позицій ворога всього кілька кілометрів по воді – звідти окупанти щоденно і відкривають вогонь з артилерії та мінометів.

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В зоні найбільшого ризику села, що розташовані поруч з прибережною лінією, зокрема, Золота Балка, Качкарівка, Дудчани та Милове.

В потрощених ворожим залізяччям будинках і досі мешкають сотні людей – навіть попри регулярний вогонь з того боку місцеві не лишають своїх осель та потроху відбудовують житло.

На початку грудня знімальна група телеканалу ICTV потрапила під обстріл російських окупаційних військ на околицях Бахмута. Знімальна група перебувала на позиціях нашої піхоти на околицях Бахмута. Близько полудня туди залетів ворожий дрон, а через кілька хвилин стався перший приліт.