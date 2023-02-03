Якби не подобалося, не приходили б: як виправдовувався у суді організатор п’яних вечірок у Києві

Лютий, 03 в 21:23

Шевченківський райсуд Києва відправив до СІЗО організаторів п’яних вечірок у столиці.

19-річний блогер Андрій Ярина та його друг Ярослав Домбровський проведуть під вартою до 1 квітня без права внесення застави.

Під час засідання Ярина не визнав свою провину, а під час спілкування із суддею запевняв, що все робив заради контенту.

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— Багато хто зараз говорить, що я ґвалтував, ображав дівчат тощо. Я просто хочу сказати, що кожна третя дівчина, яка була у нас на тусовці, приходила ще раз. Я думаю, якби їм щось не подобалося, вони б не приходили.

Ярина назвав вечірки “звичайними тусовками” з алкоголем. А щодо стримів заявив, що вони велися з “благородною метою” і були благодійними. Нібито організатори вечірок мали намір віддати ці кошти на Збройні сили.

— Це більше для контенту і для образу певного. Збирали хлопцям на дрон для ЗСУ, – сказав підозрюваний судді.

Водночас адвокат не надав жодних доказів, що ці кошти все ж дійшли до ЗСУ. Так само не відомо, чи правдиві слова про купівлю підозрюваними коптерів для ЗСУ.

Інший фігурант справи Ярослав Домбровський у суді заявив, що нікого з дівчат не знімав і не чіпав. За його словами, він не розуміє, чому опинився на лаві підсудних.

Під час судового засідання адвокат підозрюваного Андрія Ярини назвав справу “політичною”. За його словами, оголошення про підозру і проведення обшуків відбувалися з порушеннями. Захисник додав, що від потерпілих дівчат заяв не надходило.

1 лютого правоохоронці розпочали кримінальне провадження після того, як у мережі оприлюднили контент п’яних вечірок. Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області.