За три дні до катастрофи: сейсмолог із Нідерландів попереджав про землетрус у Туреччині

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

Зараз дивляться

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

Після трагічного землетрусу сейсмолог написав ще один пост, та виразив співчуття родинам загиблих. Він застеріг своїх читачів, що ще деякий час після землетрусу можуть спостерігатися потужні поштовхи.

— Моє серце співчуває всім, хто постраждав від масштабного землетрусу в центральній Туреччині. Як я вже говорив раніше, рано чи пізно це станеться в цьому регіоні, як в 115 і 526 роках, – зазначив Хогербейтс.

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey. As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023

Нагадаємо, вранці, 6 лютого, у південній частині Туреччини та на півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я Туреччини, кількість загиблих зросла до 1 651 людей, ще 11 119 поранено.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова відправити рятувальників, щоб допомогти Туреччині подолати наслідки землетрусу.

В посольстві України в Туреччині створили оперативний штаб, до якого залучили співробітників консульств у Стамбулі та Анталії. До МЗС надійшло 24 повідомлення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха у Туреччині.

Джерело: Френк Хогербейтс

Фото: SSGEOS