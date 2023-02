За три дні до катастрофи: сейсмолог із Нідерландів попереджав про землетрус у Туреччині

Зараз дивляться

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

Після трагічного землетрусу сейсмолог написав ще один пост, та виразив співчуття родинам загиблих. Він застеріг своїх читачів, що ще деякий час після землетрусу можуть спостерігатися потужні поштовхи.

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.

As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023