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За три дні до катастрофи: сейсмолог із Нідерландів попереджав про землетрус у Туреччині

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Землетрус Туреччина

Сейсмолог з Нідерландів Френк Хогербейтс за три дні до трагедії передбачив сильний землетрус, який стався 6 лютого в Туреччині та Сирії.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter 3 лютого.

– Рано чи пізно в цьому регіоні (південно-центральна Туреччина, Йорданія, Сирія, Ліван) відбудеться землетрус приблизно магнітудою 7,5, — написав Френк Хогербейтс у своєму Twitter.

Після трагічного землетрусу сейсмолог написав ще один пост, та виразив співчуття родинам загиблих. Він застеріг своїх читачів, що ще деякий час після землетрусу можуть спостерігатися потужні поштовхи.

— Моє серце співчуває всім, хто постраждав від масштабного землетрусу в центральній Туреччині. Як я вже говорив раніше, рано чи пізно це станеться в цьому регіоні, як в 115 і 526 роках, – зазначив Хогербейтс.

Нагадаємо, вранці, 6 лютого, у південній частині Туреччини та на півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я Туреччини, кількість загиблих зросла до 1 651 людей, ще 11 119 поранено.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова відправити рятувальників, щоб допомогти Туреччині подолати наслідки землетрусу.

В посольстві України в Туреччині створили оперативний штаб, до якого залучили співробітників консульств у Стамбулі та Анталії. До МЗС надійшло 24 повідомлення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха у Туреччині.

Джерело: Френк Хогербейтс

Фото: SSGEOS

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