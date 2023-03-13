В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,2
Вечером 12 марта в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщил Европейский-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения располагался в 58 км от города Брашов и в 15 км от города Нехою. Очаг залегал на глубине 139 километров.
Повторные подземные толчки жители Румынии ощутили буквально через час, однако они были не столь сильными. Магнитуда землетрясения составила 2,4 балла.
Эпицентр располагался в 62 км от города Дробета-Турну-Северин и в 9 км от города Тисмана. Очаг залегал на глубине 15 километров.
Ранее мы писали, как после разрушительного землетрясения, которое всколыхнуло Турцию и Сирию, из-под завалов живым спасли собаку. Это произошло в турецком городе Антакья административного центра Хатай.