Март, 13 в 0:01

Вечером 12 марта в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщил Европейский-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 58 км от города Брашов и в 15 км от города Нехою. Очаг залегал на глубине 139 километров.

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Повторные подземные толчки жители Румынии ощутили буквально через час, однако они были не столь сильными. Магнитуда землетрясения составила 2,4 балла.

Эпицентр располагался в 62 км от города Дробета-Турну-Северин и в 9 км от города Тисмана. Очаг залегал на глубине 15 километров.

Ранее мы писали, как после разрушительного землетрясения, которое всколыхнуло Турцию и Сирию, из-под завалов живым спасли собаку. Это произошло в турецком городе Антакья административного центра Хатай.