Березень, 13 в 0:01

Ввечері 12 березня у Румунії стався землетрус магнітудою 4,2 бали за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Європейський-середземноморський сейсмологічний центр.

Епіцентр землетрусу розташовувався за 58 км від міста Брашов і за 15 км від міста Нехою. Осередок залягав на глибині 139 кілометрів.

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Повторні підземні поштовхи жителі Румунії відчули буквально через годину, проте вони були не настільки сильними. Магнітуда землетрусу становила 2,4 бала.

Епіцентр розташовувався за 62 км від міста Дробета-Турну-Северин і за 9 км від міста Тисмана. Осередок залягав на глибині 15 кілометрів.

Раніше ми писали, як після руйнівного землетрусу, який сколихнув Туреччину та Сирію, з-під завалів живим врятували песика. Це сталося у турецькому місті Антак’я адміністративного центру Хатай.