Сдетонировал снаряд: известна причина гибели четырех военных в учебном центре Десна

Март, 20 в 10:22

В ГБР установили, что 18 марта во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре солдата.

Тела погибших военнослужащих направили в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований.

Открыто уголовное производство по ст. 414 КК Украины — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.

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Накануне вечером 169 учебный центр Десна имени князя Ярослава Мудрого — военная часть ВСУ на территории Черниговской области, специализирующаяся на подготовке личного состава для Сухопутных войск, — сообщил о гибели четырех военнослужащих.

На тот момент причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия не назывались. Их должны были выяснить сотрудники Государственного бюро расследований.