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Факти / Надзвичайні події

Здетонував снаряд: відома причина загибелі чотирьох військових у навчальному центрі Десна

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

У ДБР встановили, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині у Чернігівській області здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати.

Тіла загиблих військовослужбовців направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 414 КК України – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення.

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Напередодні ввечері 169 навчальний центр Десна імені князя Ярослава Мудрого – військова частина ЗСУ на території Чернігівської області, що спеціалізується на підготовці особового складу для Сухопутних військ, – повідомив про загибель чотирьох військовослужбовців.

На той момент причини та обставини надзвичайної події не називалися. Їх мали з’ясувати співробітники Державного бюро розслідувань.

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Джерело: ДБР
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