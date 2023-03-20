Березень, 20 в 10:22

У ДБР встановили, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині у Чернігівській області здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати.

Тіла загиблих військовослужбовців направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 414 КК України – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення.

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Напередодні ввечері 169 навчальний центр Десна імені князя Ярослава Мудрого – військова частина ЗСУ на території Чернігівської області, що спеціалізується на підготовці особового складу для Сухопутних військ, – повідомив про загибель чотирьох військовослужбовців.

На той момент причини та обставини надзвичайної події не називалися. Їх мали з’ясувати співробітники Державного бюро розслідувань.