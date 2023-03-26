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Факти / Надзвичайні події

Четвертий за добу: на Херсонщині місцевий житель підірвався на міні росіян

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Четвертий за добу: на Херсонщині місцевий житель підірвався на міні росіян
Фото: Getty Images

У Херсонській області вчетверте за добу підірвався місцевий житель на вибухівці, залишеній російськими окупантами під час втечі через контрнаступ ЗСУ.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, на цей раз трагедія сталася поблизу села Костирка Високопільського району.

– Чоловік оглядав поле та натрапив на міну, залишену росіянами. Годинами раніше у Бериславському районі, біля сіл Іщенка та Іванівка, на полях підірвалися ще троє людей, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок підриву на російських мінах четверо людей загалом з тяжкими травмами перебувають у медичних закладах, де лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.

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В ОВА закликають місцевих жителів Херсонщини утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок, які ще не оглянули сапери, оскільки всі ці території є потенційно замінованими та небезпечними.

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