Березень, 29 в 20:56

Служба безпеки України спільно з НАБУ викрила в Одесі суддю одного із районних судів на корупції.

За інформацією пресслужби СБУ, посадовиця організувала схему одержання хабарів за винесення “потрібних” судових рішень.

Повідомляється, що було задокументовано факт, коли суддя просила неправомірну вигоду у місцевого жителя. За гроші хабарниця “гарантувала” громадянину позитивне рішення у судовій справі щодо боргових зобов’язань.

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Правоохоронці задокументували факт отримання суддею першої частини хабаря у розмірі $4 тис.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення судді про підозру.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На початку березня в Одесі за підозрою в отриманні хабаря затримали Ігоря Ткачука, заступника керівника ОВА Одещини.

А ще раніше, у січні, СБУ затримала іншого ексзаступника Марченка Олега Муратова. Це сталося у будівлі ОВА під час отримання частини хабаря у розмірі $27 тис.